Международный союз конькобежцев так и не дал вразумительного ответа на вопрос о том, будут ли какие-то международные соревнования по фигурному катанию в 2020 году. Пока в распоряжении фигуристов только слухи из якобы достоверных источников, однако все они сводятся к одному: серия Гран-при будет, но провести ее хотят в виртуальном формате, чтобы не подвергать участников и зрителей риску.

Итак, на что же идет ISU, чтобы не отменять серию Гран-при среди взрослых, как это будет выглядеть и какие подводные камни у виртуального формата?

Американски журналист Филипп Херш сообщил, что совет ISU принял решение оставить в силе серию Гран-при в том расписании, которое есть сейчас, однако прибегнуть к изменению формата соревнований: внедрить концепцию «одной нации».

Если вкратце: каждый фигурист будет выступать в той стране, где он живет и/или тренируется, в виртуальном формате в прямом эфире.

Тестирование виртуального формата уже прошло в США: в июле 2020 года американские фигуристы приняли участие в турнире Peggy Flemming Trophy. Правда, там спортсмены катали программы не в прямом эфире, а присылали видеозапись проката организаторам. Также особенностью турнира стала одна турнирная таблица на мужчин и женщин: всех участников судили одинаково. Выиграл турнир Джейсон Браун.

Виртуальный формат в других зимних видах спорта также уже применялся: например, этим летом проводилось несколько лыжных гонок с виртуальными зачетами. Хороший пример — World Classic Tour, включающий три марафона Blink (60 км), Alliansloppet (48 км), Toppidrettsveka (47 км). В этом году спортсмены бежали каждый по своей трассе, а затем загружали данные в специальную систему. Общий зачет World Classic Tour выиграл россиянин Максим Вылегжанин. Это неплохая замена для циклических видов спорта, однако все равно условия у всех разные (разницы в трассе, погодные условия) и объективности в этом мало.

В виртуальном формате летом 2020 года состоялся также турнир по художественной гимнастике, и это уже ближе к фигурному катанию. Спортсменки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии выступали в онлайн-режиме на домашних аренах: качество трансляций сильно разнилось, и было весьма сложно оценить в равной степени каждое выступление. Россиянок, например, снимали с нескольких ракурсов, а израильтянок — лишь с одного, да и сама камера стояла далеко от ковра.

Насколько объективными будут такие соревнования по фигурному катанию ? Большой вопрос. Да и интересно, каким образом будет организовано судейство. Если судить каждого фигуриста будут местные специалисты из его страны, то завышения баллов не избежать, а если оценивать будет бригада от конкретного Гран-при по видеотрансляции, то не удастся разглядеть многие нюансы. Да и опять же — какие-то федерации смогут обеспечить отличную картинку, а кого-то придется разглядывать в лупу.

Однако на этот эксперимент хочется посмотреть в любом случае: хоть какая-то возможность посоревноваться все равно лучше, чем ее отсутствие. Причем как для зрителей, так и для самих спортсменов.