Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказал мнение о работе с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

Слова Барриоса в интервью DirecTV Sports приводит официальный сайт «Зенита». Полузащитник подчеркнул, что сам Сергей Семак имеет большой игровой опыт, это человек с большой буквы, он много беспокоится о своих игроках.

Как считает Барриос, Семак всегда старается навязать сопернику свой стиль, чтобы победить.

«Мне очень комфортно работать с Семаком — он предоставил мне свободу на поле, чтобы я мог подключаться к атакам команды, поддерживать их из глубины», — сказал Барриос, отметив, что эти новые задачи принесли ему пользу как футболисту.

Напомним, Вильмар Барриос перешел в «Зенит» зимой 2019 года, за это время футболист дважды выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка страны.