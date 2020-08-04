Колумбийский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, учит ли он русский язык и каких успехов в этом добился.

В интервью телеканалу DirecTV Sports Барриос отметил, что русский язык — очень сложный.

«Я правда стараюсь, каждый день что-то учу, но порой не могу даже произносить некоторые слова. Когда кто-нибудь говорит по-русски быстро, я ничего не понимаю», — сказал полузащитник, подчеркнув, что в связи с этим он подтягивает и знания английского языка, поскольку так проще общаться с партнерами на футбольном поле.

«Как видите, взаимопонимание у нас отличное!», — заключил Барриос.

Напомним, Вильмар Барриос присоединился к «Зениту» зимой 2019 года, ранее он выступал за колумбийский клуб «Депортес Толима», а затем провел несколько сезонов в «Бока Хуниорс» в Аргентине.