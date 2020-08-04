Российский футбольный тренер Сергей Юран рассказал о своем уходе из «Химок» и планах на свою дальнейшую карьеру.

Слова Юрана цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам Юрана, сегодня, 4 августа, он расторг контракт с «Химками» по обоюдному согласию.

«Благодарен команде, парням. Они молодцы, дошли до финала Кубка России. Желаю им обойтись без травм», — сказал Юран, отметив, что в «Химках» коллектив был семьей.

«Уже стали поступать звонки, появляются варианты по трудоустройству. Надеюсь, в ближайшее время вернусь к своей любимой работе», — подчеркнул Юран, добавив, что он предан футболу до мозга костей, что зрители могли увидеть по полуфиналу и финалу Кубка России.

Напомним, Сергей Юран тренировал «Химки» с января по июль 2020 года, команда вышла в РПЛ, а также в финал Кубка России.