Российский футболист Денис Глушаков сообщил, что покидает грозненский «Ахмат».

Полузащитник размести в своем «Инстаграме» пост, в котором рассказал об уходе из клуба. Глушаков поблагодарил клуб и его болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный за атмосферу и гостеприимство.

«Это единая команда, где каждый поддерживает каждого», — отметил Глушаков, добавив, что сначала его сдерживали травмы, но после карантина удалось вернуться в оптимальные кондиции.

Футболист также добавил, что тренируется по своей программе и ведет переговоры по нескольким вариантам.

Напомним, Денис Глушаков отыграл в «Ахмате» один сезон, присоединившись к команде в статусе свободного агента. В СМИ сообщалось, что сейчас футболист ведет переговоры с московскими «Динамо» и «Спартаком».