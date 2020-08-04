Хоккейный клуб «Сочи» потерпел разгромное поражение в матче против молодежной сборной России по хоккею на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open.

Игра состоялась на арене «Шайба» и завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной России.

Счет был открыт уже на пятой минуте встречи: отличился Максим Грошев. Спустя десять минут в составе молодежной сборной отличился Илья Сафонов, а в концовке первого периода Грошев оформил дубль.

Во втором периоде по шайбе забросили Родион Амиров и Ярослав Лихачев, а в третьем периоде отличился Михаил Абрамов.

Отметим, «Сочи» пришлось выставить на турнир молодежный состав из-за вспышки коронавируса в команде. Следующие две встречи «Сочи» также проведет против молодежной сборной России.