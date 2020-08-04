Четырехкратный чемпион СССР Валерий Мешков поделился мнением о переходе Алены Косторной в академию Евгения Плющенко и высказываний тренера в адрес предыдущих программ фигуристки.

В интервью порталу «Собеседник» Мешков отметил, что Косторная посчитала, что ей чего-то не хватает, раз решила перейти. Переходы от тренера к тренеру, по мнению эксперта, это нормальное явление.

Как считает Мешков, критика программ Косторной со стороны Плющенко очень некорректна.

«Плющенко пока что не тренер. Он, конечно, гениальный спортсмен, но как тренер он еще ничего не сделал. Когда что-то выиграет с учениками, тогда сможет критиковать, а пока рано», — заявил Мешков.

Напомним, Алена Косторная ушла в академию Евгения Плющенко в июле 2020 года, о переходе объявила бывший тренер фигуристки Этери Тутберидзе.