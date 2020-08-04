Серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 пройдет в режиме национальных соревнований.

Такое решение принял совет ISU на онлайн-заседании 3 августа, пресс-релиз размещен на официальном сайте ISU. На такой шаг Международный союз конькобежцев идет в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса.

В соревнованиях будут участвовать три категории спортсменов: те, кто живет в стране, те, кто тренируется в этой стране и те, кто сможет приехать на старт, соблюдая в т.ч. правила карантина. Общего зачета, как в классической серии Гран-при, проводить не планируется, так как каждый фигурист будет участвовать в одном соревновании, а не в двух. Критерии выхода в финал Гран-при не ясны.

Отметим, юниорская серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 была вовсе полностью отменена.