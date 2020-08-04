Петербургский хоккейный клуб СКА начал встречу против ярославского «Локомотива» в рамках первого тура группового этапа Parimatch Sochi Hockey Open.

Игра проходит в «Сочи» на арене «Шайба», турнир проходит без зрителей на трибунах.

Отметим, все три игры группового этапа СКА и «Локомотив» проведут между собой, встречи состоятся 4, 6 и 7 августа. В субботу, 8 августа, запланированы матч за третье место и финал турнира.

В первой игре турнира сошлись ХК «Сочи» и молодежная сборная России по хоккею, хозяева потерпели поражение со счетом 0:6. «Сочи» играет молодежным составом из-за вспышки коронавируса в команде, все три матча группового этапа молодежка «Сочи» и молодежка сборной России сыграют между собой.