Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался по поводу решения ISU провести серию Гран-при в обновленном формате.

В интервью ТАСС Горшков отметил, что ситуация в мире диктует свои условия, поэтому ISU выбрали формат национальных турниров.

«Слава богу, что у спортсменов будут соревнования, это самое главное», — сказал Горшков, отметив, что пока никто не знает, куда откроют границы стран и для кого

«Пока предсказать, кто в каких этапах будет участвовать, невозможно», — заключил Горшков.

Напомним, сегодня, 4 августа, ISU объявил о проведении серии Гран-при по фигурному катанию среди взрослых в особом формате из-за пандемии коронавируса. Каждый фигурист примет участие только в одном турнире.