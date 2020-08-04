Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о проведении серии Гран-при в новом формате из-за пандемии коронавируса.

«Это лучше, чем ничего. Еще есть время, три месяца люди будут тренироваться и знать, что первый этап Гран-при начинается тогда-то», — сказала Тарасова, отметив, что это неплохо для такой ситуации, когда нет вообще никаких соревнований.

По словам Тарасовой, фигуристам нужно вернуть практику выступлений, посмотреть программы конкурентов и их оценки «Это очень важно. Я не считаю, что это все не нужно», — заключила Тарасова.

Сегодня, 4 августа, ISU объявил о проведении серии Гран-при в формате национальных турниров с тремя категориями участников. Каждый фигурист примет участие только в одном этапе.