Компания-производитель видеоигр EA Sports презентовала официальный трейлер новой игры FIFA 21 с демонстрацией геймплея.

Видеоролик появился на официальном ютуб-канале EA Sports.

Отметим, ранее стало известно, что у игроков в FIFA 21 будет выбор — либо остановить игру после нарушения правил, либо продолжить атаку.

Релиз игры FIFA 21 назначен на 9 октября 2020 года, игра будет представлена в этот день на всех платформах — ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Кроме этого ожидается дебют игры и на консолях нового поколения (PS5). Нападающий французского «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе будет присутствовать на обложке обычного издания игры и на обложке изданий Champions Edition и Ultimate Edition.