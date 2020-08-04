Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока не знаю, на каком этапе серии Гран-при им можно будет выступить.

Об этом сообщил один из тренеров пары Максим Траньков, его слова цитирует портал РИА Новости.

«Информация только пришла, сейчас с нашим тренерским штабом будем обсуждать ситуацию и согласовывать с федерацией, нужно ли ребятам лететь в Россию или можно выступить на американском этапе», — сказал Траньков, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться чуть позже, а пока пара Тарасова/Морозов находится в США.

Напомним, с прошлого сезона Евгения Тарасова и Владимир Морозов тренируются в США под руководством Марины Зуевой. С парой также работает Максим Траньков в качестве консультанта.

О новом формате проведения Гран-при ISU объявил сегодня, 4 августа.