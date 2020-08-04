Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган назвал дату проведения контрольных прокатов взрослого состава сборной России по фигурному катанию.

Слова Когана цитирует агентство ТАСС. По словам гендиректора ФФККР, подготовка идет в стандартном порядке, на 8-9 сентября планируется заезд фигуристов в Новогорск, где спортсмены будут готовиться к выступлениям со своими наставниками.

«Открытые прокаты пройдут в «Мегаспорте» 12-13 сентября», – заявил Коган.

Напомним, в августе состоятся контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Выступления пройдут в закрытом режиме с 9 по 19 августа на базе в Новогорске. Сначала свои программы покажут танцевальные дуэты, затем спортивные пары, а в заключение выступят одиночники.