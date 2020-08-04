Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта высказал мнение о выступлениях бразильского полузащитника Малкома за сине-бело-голубых.

Слова Рибалты цитирует испанское издание Sport.

«После травмы, зимней паузы и пандемии коронавируса Малком начинает набирать обороты. Думаю, он принесёт нам много пользы», — заявил спортивный директор «Зенита».

Напомним, Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, однако сыграл за первые полгода в составе клуба всего два матча. Футболист получил повреждение в матче РПЛ против московского «Динамо» и очень долго восстанавливался. Окончательно Малком вернулся в строй зимой 2020 года, после рестарта чемпионата бразилец забил три мяча за «Зенит» и стал лучшим игроком июня-июля по версии болельщиков клуба.