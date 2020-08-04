Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл ярославский «Локомотив» в стартовом матче на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. Игра прошла в Сочи на арене «Шайба» и завершилась со счетом 6:0.

В первом периоде счет открыл нападающий СКА Евгений Кетов. Во втором периоде по шайбе забросили Линден Вей и Эмиль Галимов, новички команды. В третьем периоде СКА довел счет до разгромного, отличились Кирилл Марченко, Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.

Отметим, все шайбы хоккеисты СКА забросили при игре в равных составах 5х5.

Следующие два матча ХК СКА проведет также против «Локомотива» в связи с изменением расписания турнира из-за вспышки коронавируса в ХК «Сочи». Матчи СКА — «Локомотив» пройдут 6 и 7 августа, на 8 августа запланированы финал турнира и матч за третье место.