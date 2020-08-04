Российский хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух оценил решение ISU сохранить этапы серии Гран-при по фигурному катанию несмотря на пандемию коронавируса.

Слова Авербуха цитирует портал РИА Новости. Хореограф всесторонне поприветствовал решение ISU, поскольку фигуристы получили понимание, к каким турнирам они могут начать подготовку. Также Авербух отметил, что появилась и конкретика для тренеров.

«На мой взгляд, это очень разумное решение. Понятно, что формат не будет прежним, но это гораздо лучше, если бы мы прочитали сообщение, что турниров не будет», — заявил Авербух.

Напомним, ISU принял решение провести серию Гран-при по фигурному катанию в особом формате национальных турниров с тремя категориями спортсменов.