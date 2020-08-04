Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер высказала мнение о решении ISU провести этапы Гран-при по фигурному катанию в национальном формате из-за пандемии коронавируса.

В интервью РИА Новости Мозер отметила, что сезон-2020/21 будет сложным и непонятно, как все будет в нем складываться. «Загадка в том, кто и как будет набирать форму. Кто вообще развалится, кто-то приведет себя в порядок», — сказала тренер, отметив, что ей трудно оценить происходящее, поскольку никто не понимает, к чему придется готовиться спортсменам.

«Я так думаю, что люди теперь будут выстраивать подготовку к этим национальным соревнованиям открытого формата, но состоятся ли эти турниры, никто гарантировать не может», – сказала Мозер.

Напомним, серия Гран-при по фигурному катанию среди взрослых состоится, однако пройдет в новом формате с тремя категориями спортсменов. Каждый фигурист поучаствует только в одном этапе.