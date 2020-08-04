Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, как продвигаются дела с контрактом полузащитника Далера Кузяева.

Слова Медведева цитирует портал Sport24. Гендиректор клуба подтвердил, что к переговорам о контракте с Кузяевым клуб вернется после 11 августа.

«Далер мечтает играть в Европе. Мы ему предоставили возможность сейчас искать контракт. Тем более он свободный агент», — заявил Медведев, отметив, что сейчас игрок ведет переговоры с европейскими командами.

В то же время в России Кузяев, по словам Медведева, хочет выступать только за «Зенит».

Напомним, ранее СМИ сообщали о переговорах Кузяева и его представителя с английским «Бернли», а также контактах с испанской «Валенсией».