Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что не выступит на Открытом чемпионате США в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

О решении пропустить один из турниров Большого шлема Надаль написал в своем «Твиттере». Теннисист отметил, что решил не участвовать в US Open после долгих раздумий. «Ситуация очень сложная по всему миру, число случаев COVID-19 еще растет, и это выглядит так, будто мы все еще не контролируем это», — написал Надаль.

Также Надаль отметил, что решил следовать в этой ситуации решению своего сердца и отказаться от путешествий.

Напомним, из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» был отложен на осень, а «Уимблдон» отменен. US Open пока планируется провести в прежние сроки.