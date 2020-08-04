Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на решение ISU провести серию Гран-при по фигурному катанию в формате национальных турниров.

Слова Мишина цитирует портал РИА Новости. По мнению тренера, намерения у ISU благие, однако из-за массы неопределенностей Мишин не может понять, куда приведут замыслы союза.

«Вызывают тревогу те сложности, которые возникнут при определении формата соревнований», — сказал специалист, отметив, что его сильно смущает система региональной конкуренции. Как считает Мишин, она ставит под сомнение соблюдение спортивного принципа, а также с трудом совпадает с духом и буквой устава ISU.

«Я прекрасно понимаю, что искажение спортивного принципа может явиться вынужденным реверансом ISU, обусловленным пандемией», – заключил Мишин.