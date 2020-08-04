«Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу над «Флоридой Пантерс» во второй встрече серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли.

Игра прошла в Торонто на площадке «Скотиабанк-Арена» без зрителей и завершилась со счетом 4:2.

В составе «Айлендерса» отличились по разу Мэтт Мартин и Райан Пулок, а Джордан Эберле во второй половине встречи оформил дубль. В составе «Флориды» по шайбе забросили Майк Хоффман и Александр Барков.

Отметим, в воротах «Айлендерс» весь матч провел российский голкипер Семен Варламов, а ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский. Форвард «пантер» Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». В 1/4 финала лучшая команда из этой пары встретится с «Вашингтон Кэпиталс».