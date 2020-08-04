Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева отреагировала на решение ISU провести серию Гран-при по фигурному катанию в новом формате из-за пандемии коронавируса.

«Ну что, вышла новость, что Гран-при все-таки будет. Собственно, пока это все, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится. А вы как думаете? Реально это?», — написала Туктамышева в «Инстаграме», прикрепив откровенное фото с показательного выступления под песню Бритни Спирс — Toxic.

Напомним, ISU принял решение провести этапы Гран-при согласно расписанию в формате национальных турниров. В соревнованиях будут участвовать три категории спортсменов: те, кто живет в стране, те, кто тренируется в этой стране и те, кто сможет приехать на старт, соблюдая в т.ч. правила карантина. Также у каждого фигуриста будет по одному этапу.