Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказала мнение о решении Международного союза конькобежцев провести серию Гран-при в формате национальных турниров.

В интервью ТАСС Москвина заявила, что довольна решением ISU провести этапы серии Гран-при в сезоне-2020/21 несмотря на пандемию коронавируса.

«Очевидно, они будут в другом формате, чем обычно. Как мы узнаем про формат, то будем подстраиваться под него», — заявила Москвина, отметив, что если спортсмены готовы участвовать в соревнованиях, то необходимо принимать все условия ISU.

Напомним, в сезоне-2020/21 запланированы шесть этапов Гран-при по фигурному катанию, каждый фигурист сможет выступить только на одном из них. Общего зачета в сезоне не будет, пока организаторы определяют критерии отбора в финал Гран-при.