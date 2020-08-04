Главные новости из мира спорта за 4 августа — в традиционном дайджесте от Nevasport.
ISU: Серия Гран-при по фигурному катанию пройдет в формате «домашних» соревнований
Серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 пройдет в режиме национальных соревнований. На такой шаг Международный союз конькобежцев идет в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса. В соревнованиях будут участвовать три категории спортсменов: те, кто живет в стране, те, кто тренируется в этой стране и те, кто сможет приехать на старт, соблюдая в т.ч. правила карантина. Общего зачета, как в классической серии Гран-при, проводить не планируется, так как каждый фигурист будет участвовать в одном соревновании, а не в двух.
СКА разгромил «Локомотив» в первом матче на Parimatch Sochi Hockey Open
Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 6:0 в стартовом матче на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. В первом периоде счет открыл нападающий СКА Евгений Кетов. Во втором периоде по шайбе забросили Линден Вей и Эмиль Галимов, новички команды. В третьем периоде СКА довел счет до разгромного, отличились Кирилл Марченко, Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.
«Сочи» пропустил шесть шайб от молодежной сборной России на домашнем турнире
Хоккейный клуб «Сочи» потерпел разгромное поражение в матче против молодежной сборной России по хоккею на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. Игра состоялась на арене «Шайба» и завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной России. В составе сборной отличились Максим Грошев (дубль), Илья Сафонов, Родион Амиров, Ярослав Лихачев и Михаил Абрамов.
Надаль объявил, что не выступит на US Open из-за пандемии коронавируса
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что не выступит на Открытом чемпионате США в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. О решении пропустить один из турниров Большого шлема Надаль написал в своем «Твиттере». Теннисист отметил, что решил не участвовать в US Open после долгих раздумий.
Глушаков объявил, что покидает «Ахмат«
Российский футболист Денис Глушаков сообщил, что покидает грозненский «Ахмат». Полузащитник размести в своем «Инстаграме» пост, в котором рассказал об уходе из клуба. Глушаков поблагодарил клуб и его болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный за атмосферу и гостеприимство. Футболист также добавил, что тренируется по своей программе и ведет переговоры по нескольким вариантам.
«Химки» официально объявили о расторжении контракта с Юраном
Подмосковные «Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном, говорится на официальном сайте клуба. «Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон. Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — гласит заявление «Химок».
Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
Бывший голкипер мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс объявил о завершении профессиональной карьеры. О том, что 39-летний футболист может уйти из спорта, сообщалось еще зимой. В мае прошлого года Касильяс перенес сердечный приступ.
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