Главные новости из мира спорта за 4 августа — в традиционном дайджесте от Nevasport.

ISU: Серия Гран-при по фигурному катанию пройдет в формате «домашних» соревнований

Серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 пройдет в режиме национальных соревнований. На такой шаг Международный союз конькобежцев идет в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса. В соревнованиях будут участвовать три категории спортсменов: те, кто живет в стране, те, кто тренируется в этой стране и те, кто сможет приехать на старт, соблюдая в т.ч. правила карантина. Общего зачета, как в классической серии Гран-при, проводить не планируется, так как каждый фигурист будет участвовать в одном соревновании, а не в двух.

СКА разгромил «Локомотив» в первом матче на Parimatch Sochi Hockey Open

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 6:0 в стартовом матче на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. В первом периоде счет открыл нападающий СКА Евгений Кетов. Во втором периоде по шайбе забросили Линден Вей и Эмиль Галимов, новички команды. В третьем периоде СКА довел счет до разгромного, отличились Кирилл Марченко, Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.

«Сочи» пропустил шесть шайб от молодежной сборной России на домашнем турнире

Хоккейный клуб «Сочи» потерпел разгромное поражение в матче против молодежной сборной России по хоккею на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. Игра состоялась на арене «Шайба» и завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной России. В составе сборной отличились Максим Грошев (дубль), Илья Сафонов, Родион Амиров, Ярослав Лихачев и Михаил Абрамов.

Надаль объявил, что не выступит на US Open из-за пандемии коронавируса

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что не выступит на Открытом чемпионате США в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. О решении пропустить один из турниров Большого шлема Надаль написал в своем «Твиттере». Теннисист отметил, что решил не участвовать в US Open после долгих раздумий.

Глушаков объявил, что покидает «Ахмат«

Российский футболист Денис Глушаков сообщил, что покидает грозненский «Ахмат». Полузащитник размести в своем «Инстаграме» пост, в котором рассказал об уходе из клуба. Глушаков поблагодарил клуб и его болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный за атмосферу и гостеприимство. Футболист также добавил, что тренируется по своей программе и ведет переговоры по нескольким вариантам.

«Химки» официально объявили о расторжении контракта с Юраном

Подмосковные «Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном, говорится на официальном сайте клуба. «Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон. Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — гласит заявление «Химок».

Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс объявил о завершении профессиональной карьеры. О том, что 39-летний футболист может уйти из спорта, сообщалось еще зимой. В мае прошлого года Касильяс перенес сердечный приступ.