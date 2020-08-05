Скоротечный формат отборочного раунда Кубка Стэнли очень быстро рушит четырехмесячные надежды истосковавшихся по хоккею болельщиков. «Рейнджеры» наверняка мечтали о чем-то большем, чем просто три поражения в трех матчах. Но что вышло, то вышло: «Каролина» стала первой командой, прошедшая квалификационный раунд. Теперь Андрей Свечников, примеривший на себя костюм суперзвезды, снова зависнет на какое-то время без хоккея — нужно ждать пока доиграют остальные.

Но такие ожидания более приятны, чем те, которые так и не сбудутся. Заварушка, в которой «Рейнджерс» должны были поднапрячь Харрикейнз», не состоялась. Клуб из Нью-Йорка за три матча забил только четыре шайбы в ворота «Каролины», а вел в счет всего-то три минуты.

Перед стартом последнего матча выяснилось, что ворота «Рейнджерс» займет бывший голкипер СКА Игорь Шестеркин. Первые две игры мучился Хенрик Лундквист, пропустивший семь голов, в том числе тот самый хет-трик от Андрея Свечникова. Но как оказалось, не в вратаре было дело, а нападении. Игроки «Рейнджерс не справились с организацией атак, где в трех матчах было создано только семь опасных моментов. Надо ли говорить, что «Рейнджерс» вел за собой Артемий Панарин, который, правда, делал все что мог, набрав половину очков от всех, что собрала команда (у «хлебушка» 1+1).

С Панариным связывали надежду по контролю шайбы — именно это он делает чуть ли не лучше всех в мире. На проблемы с держанием шайбы сетовал перед последним матчем главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, таивший в себе мотивы исправить ситуацию и наладить ритм нападения. «Мы сами прострелили себе ногу, но будет стараться исправиться», — говорил Куинн. Как оказалось, в молоко.

Впрочем, «рейнджерам» удалось впервые вырвать лидерство в этой серии, которое они заполучили на ранних секундах второго периода, когда Крис Крайдер убежал на рандеву с голкипером Джеймсом Раймером. «Харрикейнз» ответили штурмом: замысловатый бросок Теуво Терявйнена по воротам Шестеркина произошел после мощной атаки, напоминавшую реализацию численного неравенства. Образ, отображающий силу «Каролины», — команды играли в равных составах.

А дальше «Рейнджерс», обескураженный тем, что впереди вновь не получается, начал потихоньку сдуваться. «Каролина в этой серии оказалось намного более сильной и талантливой командой, что не отменяет тот факт, что свою игру не выдал Панарин, который теперь чуть ли не впервые будет подвержен критике с обязательным напоминанием о его миллионном контракте. Впрочем, многое зависело и от тренера — болельщики требуют отставки Девида Куинна. «Нам нужно научиться управлять своими эмоциями и преодолевать разочарование», — говорил он после матча.

Теперь это придется сделать болельщикам «Нью-Йорк Рейнджерс».