Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал решение экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру.

«Ты потрясающий вратарь, и мне было трудно играть против тебя. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное противостояние, заставлявшее нас выступать выше своих возможностей при каждой встрече», — сказал Месси, слова которого приводит AS.

Напомним, в мае прошлого года Касильяс перенес сердечный приступ. Затем Икер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, но впоследствии снял ее. Как сообщают СМИ, Касильяс намерен вернуться в «Реал» и стать советником президента клуба.

Голкипер является воспитанником «Реала», он защищал ворота мадридцев в период с 1998 по 2015 год. В составе «сливочных» он завоевал 18 трофеев, три из которых — в Лиге чемпионов. С «Порту», в котором Икер провел последние годы карьеры, футболист два раза выиграл чемпионат Португалии, а также взял Кубок и Суперкубок страны.