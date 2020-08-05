Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при России, который запланирован на 21-22 ноября.

«Время до ноября еще есть, может быть, ситуация поменяется каким-то образом в лучшую сторону, будут открыты границы, визовые центры и у спортсменов появится возможность приезжать в другие страны», — сказал Горшков, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист добавил, что если участие иностранных спортсменов будет невозможно, этап Гран-при пройдет в формате мини-чемпионата страны, в котором также примут участие иностранные спортсмены, тренирующиеся в России.

Напомним, ранее ISU объявил, что серия Гран-при не будет отменена, соревнования пройдут в формате национальных турниров. Выступить на них смогут фигуристы, представляющие принимающую страну или тренирующиеся в ней, а также граждане близлежащих государств, которым удастся приехать.