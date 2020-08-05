19-летний полузащитник Остон Урунов прокомментировал свой переход в московский «Спартак».

В интервью пресс-службе клуба футболист рассказал, что коллектив принял его хорошо.

«Надеюсь поскорее влиться в команду. Знаю, что «Спартак» — самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Спартаке», — сказал Урунов.

Полузащитник подчеркнул, что надеется оправдать доверие Шамиля Газизова, который дал ему шанс еще в «Уфе».

Напомним, «Спартак» объявил о трансфере Урунова сегодня, 5 августа.

В минувшем сезоне Урунов принял участие в десяти матчах чемпионата России, не записал на свой счет результативных действий и заработал две желтые карточки.

Ранее гендиректором «Спартака» стал Шамиль Газизов, до этого занимавший аналогичную должность в «Уфе». СМИ сообщали, что вслед за ним в стан «красно-белых» могут перейти несколько футболистов.