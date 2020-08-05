Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что ведется работа над календарем Кубка России на сезон-2020/21.

«Мы работаем над календарем этапов Кубка России, но нам нужно, чтобы руководители регионов подтвердили, что они готовы провести эти соревнования. На сегодняшний день вопрос пока стоит с Красноярском, потому что это очень далеко», — сказал Горшков, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что федерация хочет сократить риски для спортсменов, связанные с перелетами.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне состоится серия Гран-при, однако она будет проходить в формате национальных соревнований.