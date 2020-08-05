Донецкий «Шахтер» примет «Вольфсбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра будет проходить в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» сегодня, 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Главным арбитром встречи назначен Иван Кружляк (Словакия); в роли его ассистентов выступят Бранислав Ганцко (Словакия) и Петер Беднар (Словакия); Резервный: Иван Бебек (Риека, Хорватия).

В первом матче «Шахтер» одержал победу со счетом 2:1.