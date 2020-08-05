Дальше без Касильяса. Завершил карьеру самый талантливый вратарь тысячелетия

Легендарный голкипер Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. Казалось, мог бы еще поиграть — все же младше Буффона на три года, но проблемы со здоровьем обрекли на решение.

В прошлом году Касильяс перенес сердечный приступ. Тогда ему сразу была сделана операция, после чего испанец досрочно завершил сезон. Как оказалось позже, на поле он больше не выйдет.

В тот год на него как-то сразу все навалилось. В этом же злосчастном мае выяснилось, что у жены Касильяса спортивной журналистки Саре Карбонеро обнаружили раковую опухоль. Испанке также потребовалось хирургическое вмешательство, а через полгода она стала проходить курс химиотерапии.

Ясно, что продолжать карьеру в такой момент с учетом возраста оказалось нецелесообразно. Еще зимой 39-летний Касильяс объявил, что закончит карьеру. Бывший капитан сборной Испании выдвинул свою кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, но затем снял ее. По последним данным Касильяс должен вернуться в «Реал», где станет советником президента клуба.

В том, что Касильяс оставил заметный след в мировом футболе говорят не только 18 трофеев, которые он завоевал в составе «Реала», «Порту» и сборной Испании, но и вот эти слова Лионеля Месси.

«Ты потрясающий вратарь, и мне было трудно играть против тебя. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное противостояние, заставлявшее нас выступать выше своих возможностей при каждой встрече».

Соглашение Касильяса с «Порту» могло быть продлено еще на один сезон, однако теперь мы больше не увидим на футбольном поле самого талантливого вратаря этого тысячелетия.