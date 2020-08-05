От пользователей Steam стали поступать массовые жалобы о пропаже некоторых игр и дополнений в личных библиотеках. Сообщается, что игры стали пропадать после начала еженедельного технического обслуживания серверов.

Один из участников форума Resetera написал, что Steam каждый вторник проводит обслуживание серверов, но на этот раз что-то пошло не так.

«Многие пользователи сообщают, что ранее принадлежавшие им игры и DLC в их библиотеках теперь требуют повторной покупки, чтобы продолжить играть. Дело в том, что, если вы попытаетесь купить их, магазин не позволит вам этого сделать и сообщит, что указанный контент уже находится в библиотеке», — приводит слова пользователя «Чемпионат».

В Valve отреагировали на проблему и сообщили о ее исправлении. Отмечается, что если игры до сих пор не появились, нужно попробовать перезапустить клиент Steam.