Московское «Динамо» в скором времени может подписать контракт с полузащитником Николой Моро, которые защищает цвета одноименного клуба из Загреба.

По информации издания Sportske Novosti, российский клуб готов заплатить за Моро 10 миллионов евро. Сам футболист уже дал согласие на переезд в Москву.

Ранее СМИ писали, что на игрока претендует еще одно «Динамо» — киевское. Однако в Загребе отвергли предложение украинского клуба, составлявшее 7 миллионов евро.

22-летний полузащитник отыграл 15 матчей за молодежную сборную Хорватии.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло шестое место в чемпионате России и получило право сыграть в квалификации Лиги Европы.