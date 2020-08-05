Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Ферран Торрес заявил, что хотел остаться в «Валенсии».

«Я сделал всё, чтобы остаться в «Валенсии». Абсолютно уверен в этом. Я хотел остаться и выдвинул клубу условия для этого. Они не превышали его возможности», — заявил Торрес, слова которого приводит Marca.

Футболист признал, что «Валенсия» находится не в том положении, что топ-клубы Европы, однако он уверен, что был способен вести команду за собой.

«Клуб просто не захотел меня сохранить. С «Манчестер Сити» всё произошло быстро. Сначала они обратились к «Валенсии» и сообщили, что хотят поговорить с нами. В итоге мы обо всём договорились ещё до того, как клубы вступили в переговоры», — заявил Торрес.

Напомним, Торрес является воспитанником «Валенсии». В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах в чемпионате Испании и стал автором 4 забитых голов.