В Fortnite вышло обновление 13.40, в котором появится специальное празднование для фанатов «Ливерпуля».

Новое празднование в симуляторе выживания заключается в том, что персонаж будет поднимать кубок под песню You’ll Never Walk Alone. Празднование в файлах игры нашли датамайнеры.

Ранее в Fortnite стали доступны экипировки Аквамена и Чёрной манты. Получить экипировку Аквамена могут владельцы боевого пропуска третьего сезона второй главы. Им необходимо пройти пять испытаний, за каждое из которых они будут получать тематическую награду. Выполнив задания пятой недели, пользователи смогут получить уникальную кирку — трезубец Аквамена.

Экипировку Чёрной Манты, а также парные кирки «Мечи Чёрной Манты» теперь доступны в магазине предметов.