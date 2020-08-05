Московский «Локомотив» сообщил подробности о запланированной встрече команды с фанатами железнодорожного клуба.

Сообщается, что мероприятие состоится 8 августа, начнется в 12:30 по московскому времени и пройдет на «РЖД Арене». Вход при этом будет свободным, в отличие от предыдущих встреч, когда допущены были только обладатели абонементов.

Отмечается, что болельщики смогут увидеть открытую тренировку, представление новичков, вручение серебряных медалей чемпионата России главной команде, вручение бронзовых наград молодежной команде и чествование женской команды.

Кроме того, на встрече состоится общение с футболистами «Локомотива», главным тренером Марко Николичем и генеральным директором Василием Кикнадзе.

Для тех, кто не попадет на «РЖД Арену», на YouTube-канале «Локомотива» пройдет прямая трансляция.