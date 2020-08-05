Джонс о бое с Тайсоном: Я должен быть готов к войне

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

По словам Джонса, комиссия не сможет контролировать Майка с того момента, как он выйдет в ринг. Джонс отметил, он должен будет защищаться, будто это настоящий бой, а не выставочный.

«Если Майк выйдет и решит сильно бить, что мне делать? Смотреть на представителя комиссии? Конечно нет! Я должен защищаться и отвечать. Я должен быть готов ко всему, что может исполнить Майк. Я должен быть готов к войне», – сказал Джонс, слова которого приводит Boxingscene.