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  • 18:55,  5 августа 2020
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Бокс/MMA
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Джонс о бое с Тайсоном: Я должен быть готов к войне

Джонс о бое с Тайсоном: Я должен быть готов к войне
Рой Джонс на Кубке Губернатора Петербурга по боксу. Фото: Nevaport/Валентин Егоршин

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

По словам Джонса, комиссия не сможет контролировать Майка с того момента, как он выйдет в ринг. Джонс отметил, он должен будет защищаться, будто это настоящий бой, а не выставочный.

«Если Майк выйдет и решит сильно бить, что мне делать? Смотреть на представителя комиссии? Конечно нет! Я должен защищаться и отвечать. Я должен быть готов ко всему, что может исполнить Майк. Я должен быть готов к войне», – сказал Джонс, слова которого приводит Boxingscene.

Напомним, поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим пройдет 12 сентября в городе Карсон, штат Калифорния, США. Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а Рой Джонс-Младший закончил выступления в ринге в 2018-м.

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