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  • 18:52,  5 августа 2020
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Юран: Скоро вернусь в работу — есть интерес из Германии, Португалии и Австрии

Юран: Скоро вернусь в работу &#8212; есть интерес из Германии, Португалии и Австрии
Сергей Юран. Фото: "Химки".

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран рассказал о планах по продолжению тренерской карьеры.

По словам Юрана, он полагает, что до конца месяца все определится, и он скоро снова вернется в любимую работу. Тренер отметил, интерес к нему есть не только в России, но и из Европы. Юран добавил, что агенты звонили из Португалии, Австрии и Германии.

«Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю», — сказал Юран, слова которого приводит ТАСС.

Он также рассказал, что расстался с «Химками» расстался без обид, попрощался с игроками, пожелал им удачи в премьер-лиге и чтобы у всех обошлось без травм.

Напомним, Сергей Юран тренировал «Химки» с января по июль 2020 года, команда вышла в РПЛ, а также в финал Кубка России.

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