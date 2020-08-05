Юран: Скоро вернусь в работу — есть интерес из Германии, Португалии и Австрии

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран рассказал о планах по продолжению тренерской карьеры.

По словам Юрана, он полагает, что до конца месяца все определится, и он скоро снова вернется в любимую работу. Тренер отметил, интерес к нему есть не только в России, но и из Европы. Юран добавил, что агенты звонили из Португалии, Австрии и Германии.

«Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю», — сказал Юран, слова которого приводит ТАСС.

Он также рассказал, что расстался с «Химками» расстался без обид, попрощался с игроками, пожелал им удачи в премьер-лиге и чтобы у всех обошлось без травм.