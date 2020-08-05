В Сочи в рамках предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open состоялась встреча между хоккейным клубом «Сочи» и олимпийской сборной России U20.

Победу одержала национальная команда под руководством Игоря Ларионова, которая забросила сочинцам, выступающим на турнире молодежным составом, десять безответных шайб.

В составе олимпийской сборной дубль оформил Абрамов, еще по шайбе забросили Лихачев, Сафонов, Кузнецов, Афанасьев, Рогов, Амиров, Фирстов и Цыплаков.

Отметим, «Сочи» пришлось выставить на турнир молодежный состав из-за вспышки коронавируса в команде, поэтому все три встречи сочинцы играют только против команды Игоря Ларионова. Первая игра завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной России.