Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан покинул железнодорожников.

Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

«Джефферсон Фарфан покидает «Локо»! Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырёх сезонов! Удачи тебе, перуанский король! Джефф придёт на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить болельщиков за поддержку!» — гласит пост железнодорожников.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-лиги Фарфан пропустил большую часть матчей из-за травмы. В концовке сезона он провел три игры и забил один гол.

В прошлом сезоне он отыграл 20 матчей в национальном чемпионате, стал автором восьми забитых голов и отдал пять результативных передач.