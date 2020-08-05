Московский ЦСКА в своем Twitter объявил о приобретении аргентинского нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

Армейцы опубликовали видеоролик в стиле аргентинского сериала, в котором сообщили о покупке футболиста.

Ранее «Сан-Лоренсо» в своих социальных сетях уже сообщил, что Гайч переходит в ЦСКА.

В СМИ сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласовал трансфер Гайча в размере € 8,5 млн и 20% последующей перепродажей, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой € 900 тысяч.

В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч сыграл в 12 матчах, в которых записал на свой счёт пять голов. В активе футболиста матч в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.