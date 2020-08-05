В молодежке «Авангарда» обнаружили 14 зараженных коронавирусом

Пресс-служба «Омских Ястребов» объявила о 14 положительных тестах на коронавирус в команде.
В заявлении клуба сообщается, что до предсезонного турнира в Уфе в команде соблюдался строгий протокол тестирования и изоляции в общежитии Академии «Авангарда», а в поездку команда отправилась полностью здоровой. Отмечается, тренировочный процесс остановлен, медицинская служба клуба будет регулярно проводить тестирование тренерского штаба, игроков и обслуживающего персонала «Ястребов».
Напомним, ранее в «Авангарде» были выявлены случаи заражения коронавирусом. Более 20 хоккеистов омского клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Кроме того, случаи заражения есть и в других клубах КХЛ: так, ХК «Сочи» по этой причине сейчас играет молодежной командой на домашнем предсезонном турнире.
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