34-летний голкипер Городов вернулся в «Краснодар»

Российский голкипер Евгений Городов стал футболистом «Краснодара».

34-летний вратарь, в прошлом сезоне выступавший за грозненский «Ахмат», подписал контракт с черно-зелеными на два года. Соглашение с «Ахматом» у Городова истекло по окончании прошлого сезона.

Отметим, ранее Городов уже выступал за команду Галицкого с 2011 по 2013 год.

В завершившемся сезоне российской премьер-лиги голкипер провел 25 матчей, три из них – на ноль.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был выбран лучшим игроком клуба в сезоне-2019/20. Сафонов набрал 20,82% от общего числа голосов.