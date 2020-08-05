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  • 18:55,  5 августа 2020
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Футбол
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34-летний голкипер Городов вернулся в «Краснодар»

Евгений Городов
Евгений Городов. Фото: http://fc-akhmat.ru

Российский голкипер Евгений Городов стал футболистом «Краснодара».

34-летний вратарь, в прошлом сезоне выступавший за грозненский «Ахмат», подписал контракт с черно-зелеными на два года. Соглашение с «Ахматом» у Городова истекло по окончании прошлого сезона.

Отметим, ранее Городов уже выступал за команду Галицкого с 2011 по 2013 год.

В завершившемся сезоне российской премьер-лиги голкипер провел 25 матчей, три из них – на ноль.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был выбран лучшим игроком клуба в сезоне-2019/20. Сафонов набрал 20,82% от общего числа голосов.

Напомним, «Краснодар» занял третье место по итогам сезона-2019/20 в РПЛ и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов, как и год назад.

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