Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на решение наблюдательного совета РУСАДА рекомендовать учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса.

По словам Позднякова, в ближайшее время с Паралимпийским комитетом России будет согласована дата проведения совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с Уставом РУСАДА.

Он отметил, что опасения подтвердились, и члены наблюдательного совета пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьёзный характер.

«И сегодняшние решения набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно», – сказал Поздняков, слова которого приводит официальный сайт ОКР.

Напомним, Наблюдательный совет выразил недоверие действующему главе организации Юрию Ганусу. Национальным федерациям не нравится, что его риторика в отношении их руководителей не выдерживает критики, ранее сказал источник в Минспорта.