В рамках 1/8 финала Лиги Европы стартовали два поединка.

В Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс» миланский «Интер» принимает испанский «Хетафе». Матч начался в 22:00 по московскому времени, главный судья встречи — англичанин Энтони Тэйлор.

Победитель одноматчевого противостояния сыграет с лучшей командой матча между «Рейнджерс» и «Байером» (первый матч — 1:3).

В это же время в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» английский «Манчестер Юнайтед» принимает австрийский ЛАСК. Матч также начался в 22:00 по московскому времени, главный судья встречи — грек Тасос Сидиропулос.

Первая игра в Австрии завершилась со счетом 5:0 в пользу манкунианцев. Отличились Одион Игало, Дэниел Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.