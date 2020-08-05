Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что он и его семья вылечились от коронавируса.

По словам Шипулина, он и его семья сдали тесты — коронавируса нет, все здоровы, и послезавтра семья собирается вылетать домой. Экс-биатлонист поблагодарил врачей и сотрудников Роспотребнадзора в Сочи и отметил, что работы у них сейчас очень много.

«Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Впереди ещё целый месяц лета, успевайте отдохнуть и набраться сил. Но обязательно берегите себя и очень внимательно относитесь к своему здоровью!» — написал Шипулин в своем Instagram.

Напомним, в конце июля Антон Шипулин сообщил, что он и его семья заболели коронавирусом.

По словам экс-спортсмена, он отправил жену Луизу с детьми и тёщей в на отдых в Сочи, а сам навещал их по выходным.