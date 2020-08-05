В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:0.

В составе украинского клуба дубль оформил Жуниор Мораес, который отличился на 89-й минуте с передачи Додо и на 93-й минуте. Еще один гол забил Манор Соломон с передачи Евгения Коноплянки на 91-й минуте встречи.

Отметим, на 68-й минуте за фол последней надежды с поля был удален Давит Хочолава, а через две минуты за вторую желтую карточку поле покинул Джон Брукс.

Напомним, первая игра в Германии завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шахтера». В составе немцев единственный гол забил Джон Брукс, у «горняков» отличились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.

В четвертьфинале донецкий клуб сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Базель». Первый матч команд закончился со счетом 3:0 в пользу швейцарцев.