В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы датский «Копенгаген» одержал победу над турецким «Истанбулом Башакшехир» со счетом 3:0.

В составе датского клуба дубль оформил Йонас Винд, который отличился на 4-й минуте с передачи Гильермо Варелы и на 52-й минуте с пенальти. Еще один гол забил Расмус Фальк с передачи Йонаса Винда на 62-й минуте встречи.

Напомним, первая игра в Стамбуле завершилась со счетом 1:0 в пользу «Башакешхира». Единственный гол в том матче забил Эдин Вишча с пенальти.

В четвертьфинале датский клуб сыграет с победителем пары ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Первый матч команд закончился со счетом 5:0 в пользу манкунианцев.

Отметим, в параллельном матче донецкий «Шахтер» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:0.