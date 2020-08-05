Матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

Ассистентами Вилкова станут Роман Усачев и Алексей Воронцов, резервным судьей будет Павел Кукуян, резервным ассистентом судьи — Дмитрий Сафьян. Главный арбитр ВАР — Виталий Мешков, ассистент ВАР — Игорь Демешко.

Отметим, матч за Суперкубок станет для Вилкова 36-й встречей, в которой принимают участие сине-бело-голубые. В 35 поединках «Зенит» одержал 24 победы, девять раз сыграл вничью и два раза проиграл.

Напомним, матч против команды Марко Николича за Суперкубок России состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.